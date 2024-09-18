Екатеринбуржец прислал школьнику 1 сентября фото полового члена и может отправиться в тюрьму на 20 лет

Житель Екатеринбурга решил своеобразно похулиганить в сети и прислал 11-летнему школьнику в День знаний, на 1 сентября, фотографию собственных гениталий. Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник, правоохранители шутника вычислили быстро и задержали.

Как оказалось, любителем рассылать свои интимные фото оказался местный житель. После задержания мужчина не стал отпираться и признался в содеянном. За подобное деяние в соответствии с инкриминируемой задержанному статьей УК он может отправиться в колонию на срок до 20 лет.

«11-летнему ученику одного из интернатов утром 1 сентября пришло личное сообщение в telegram. Там была фотография оголенного полового члена. Отправил снимок неизвестный ребенку мужчина», — рассказал собеседник агентства.

В отношении задержанного фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас мужчина находится в СИЗО.

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