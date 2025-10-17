Экипаж Smartavia совершил второй круг из-за животного на взлетной полосе

В аэропорту «Пулково» произошел нештатный инцидент, едва не приведший к ЧП. Посадка пассажирского самолета авиакомпании Smartavia была экстренно прервана из-за появления на взлетно-посадочной полосе дикого животного. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident.

Как выяснилось, 13 октября воздушное судно, выполнявшее рейс из Самары в Санкт-Петербург, уже на финальном этапе захода на посадку было вынуждено уйти на второй круг. Причиной такого решения пилотов стала лиса, внезапно выбежавшая на ВПП.

Со второй попытки лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

