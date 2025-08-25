Экипаж трофейного БТР с флагами России и США вышел на связь после новостей о своей гибели

Экипаж трофейного бронетранспортера, который передвигался в зоне СВО под флагами России и США, опроверг досужие слухи о своей гибели. Российские военные записали видеообращение, в котором поприветствовали западные СМИ. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

В августе в сети стали распространяться фотографии боевых машин пехоты (БТР) в зоне СВО с флагами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Позднее средства массовой информации сообщили, что экипаж БТР погиб, а видеоролики, которые ранее публиковались, были созданы с помощью искусственного интеллекта.

«Все живы, здоровы. Еще раз с удовольствием показали свой трофей», — отметила Симоньян, передает RT.

Военнослужащие, общаясь с журналистами, объяснили, почему они решили поднять американский флаг на бронетранспортере. По их словам, идея установить флаг принадлежала самим бойцам, чтобы «подразнить» вражеские войска на передовой.

Они проанализировали технические характеристики американского бронеавтомобиля и пришли к выводу, что российская военная техника превосходит его по качеству.