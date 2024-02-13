Экипировку для информаторов начали выдавать в Подмосковье в преддверии выборов президента

Территориальным избирательным комиссии Московской области в преддверии выборов президента России начали выдавать брендированную одежду для информаторов — членов участковых избирательных комиссий региона. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

«Теперь жители Московской области смогут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке: куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании по выборам президента России», — говорится в сообщении.

В Мособлизбиркоме также напомнили, что до начала адресного информирования избирателей о выборах осталось меньше недели. В общей сложности в поквартирных (подомовых) обходах на территории региона будут задействованы более 15 тысяч специально подготовленных информаторов — членов участковых избирательных комиссий.