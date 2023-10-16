Эко-поход «Чистая осень» пройдет в городском округе Щелково

В это воскресенье, 22 октября, в деревне Протасово городского округа Щелково состоится эко-поход «Чистая осень».

Это будет мероприятие, одновременно посвященное здоровому образу жизни и защите окружающей среды. Организует экологический пеший поход «Центр Чистой Природы 12-15».

Дистаниция похода составит 15 километров. Маршрут пройдет по красивейшим местам. Во время мероприятия участники уберут территорию, установят различные креативные таблички, а также проведут различные нетворкинги с едномышленниками. Кроме того, всех ждет вкусный горячий полевой обед и фотосессии.

«Больша́я часть нашей работы направлена на сохранение природы округа. Это настоящий вызов времени. Только рациональное использование ресурсов и ответственное отношение к природе способны помочь нам сохранить планету для будущих поколений. Подобные акции позволяют сделать доброе дело, узнать что-то новое и приобщиться к теме экологии», — сказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Стоит отметить, что количество участников ограничено, в связи с тем, что организаторам важно понимать, какое количество инвентаря и еды понадобится. Чтобы присоединится к походу, необходимо пройти регистрацию по ссылке — https://clck.ru/35smBe.