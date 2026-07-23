Эко-зумеры, которые едят больше мяса: ученые разоблачили главный парадокс поколений Z и Альфа

Исследование показало, что главными драйверами выбросов стали высокое потребление мяса, молочной продукции, переработанной пищи и сладких напитков, причем ключевую роль сыграл рост доли продуктов животного происхождения. Однако по совокупному объему выбросов лидируют люди старше 60 лет. За два десятилетия связанные с питанием выбросы увеличились на 2,1 миллиарда тонн CO₂, и более четверти прироста обеспечила именно эта возрастная группа, что связано прежде всего с демографическим старением. В развитых странах на пожилых приходится 22–29% пищевых выбросов, хотя их рацион не обязательно вреднее — определяющим фактором стала возросшая численность.

Среди молодежи действительно растет интерес к отказу от мяса и растительному питанию, но в глобальном масштабе молодые пока потребляют больше мясных продуктов, чем старшее поколение. Авторы работы предостерегают от универсальных решений. Соавтор исследования профессор Университета Гронингена Клаус Хубачек отметил, что во многих странах с низким и средним доходом рост выбросов сопровождался улучшением качества питания, поэтому простое сокращение потребления определенных продуктов способно нанести ущерб здоровью населения. Ученые рекомендуют властям сфокусироваться на просвещении, изменении поведения, реформировании школьной и молодежной пищевой среды и поиске баланса между климатическими целями и потребностями в полноценном питании.