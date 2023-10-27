Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как несколько десятков экоактивистов движения «Последнее обновление» (Derniere Renovation) бегут к куполу и забрасывают его шарами, из которых вытекает краска.

Один из активистов поднялся на пирамиду и начал лить на нее краску из бутылки. Отмечается, что представители движения скандировали лозунги с осуждением бездействия правительства в вопросе климата.

Нарушителей задержала охрана. Позже их увезли сотрудники полиции.

В странах Европейского союза (ЕС) в последнее время часто проходят подобные акции протеста, в которых протестующие – представители различных экологических движений, пытаются навредить объектам и скульптурам культурного наследия.

Ранее климатические активисты из организации Climаximo облили краской картину Пикассо 1929 года – «Женщина в кресле (метаморфоза)» в Лиссабоне в Музее современного искусства MAC/CCB.