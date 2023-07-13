Экоактивисты парализовали работу двух крупных аэропортов в Германии

Они заблокировали взлетно-посадочные полосы, по этой причины самолеты не могут ни садиться, ни взлетать.

Такое происшествие случилось в Дюссельдорфе и Гамбурге. За акцию ответственно экологическое движение Letzte Generation, что переводится как «Последнее поколение». Представители этого движения приклеили себя к рулежным дорожкам, из-за чего руководству авиагаваней пришлось приостановить выполнение рейсов из-за соображений безопасности.

Об этом сообщило ТАСС. По свидетельству активистов движения, целью их акции стало стремление привлечь внимание правительства к экологическим проблемам и выразить свой протест против того, что в ФРГ до сих пор не выработан четкий план по борьбе с различными изменениями климата. Ради этого они идут на различные экстремальные выходки.