Экоактивисты разрисовали портрет короля Карла III в шотландской галерее

Двое экоактивистов разрисовали портрет короля Великобритании Карла III в шотландской Национальной галерее. Об этом сообщила английская газета The Daily Mail .

Сообщается, что охранники окружающей среды расписали портрет монарха надписью «народ могущественнее повелителя» и раскрасили в розовый его костюм, нарисовав каплю на месте галстука.

Как сообщили журналисты, таким образом активисты выразили свое недовольство тем, что правительство Шотландии дает «зеленый свет» все большему количеству нефтегазовых проектов, не выступая против них. Экоактивисты также приклеили себя к полу галереи, рядом с разрисованным портретом.

Недавно граффити, на котором был изображен президент Украины Владимир Зеленский, облили краской в Польше.