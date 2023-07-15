Экоактивисты собрались парализовать уличное движение в Лондоне на целую неделю

Движение Just Stop Oil планирует на протяжении шести дней устраивать акции протеста в британской столице. Его представители считают, что это будут небывалые до этого момента по масштабу мероприятия.

Данное движение проводит протесты против добычи ископаемых видов топлива, нефти и газа. До сих пор в Лондоне проводило акцию одно из отделений Just Stop Oil. Теперь же на городские улицы выйдут все 10 отделений движения, это произойдет уже 17 июля. После этого акции будут проводиться ежедневно вплоть до субботы, 22 июля. Они должны перекрывать движение транспорта в часы пик. Таким образом, общественники хотят заставить правительство от выдачи лицензий на добычу ископаемого топлива на территории страны.

Об этом сообщила газета Express, чей корреспондент побывал на встрече лидеров данного движения. Власти уже отреагировали на такие планы и сообщили, что полиция будет оперативно реагировать на все незаконные действия экоактивистов и пресекать их.