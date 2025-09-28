Экоакция преобразила территорию детского сада в Серпуховском округе

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Более 300 саженцев различных растений украсили территорию дошкольного отделения «Улыбка» школы №3 в Серпуховском округе в ходе прошедшей экологической акции.

Около 80 добровольцев – дети, их родители, педагоги, представители местной администрации, депутаты, волонтеры и активные граждане – объединили свои усилия для реализации этого доброго дела.

Мероприятие, проходившее в п. Пограничный, знаменует начало новой главы в жизни детского сада. К началу учебного года здесь завершился масштабный капитальный ремонт, осуществленный в рамках президентской программы и при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Теперь прилегающая территория станет значительно более комфортной и привлекательной.

Развлекательную программу с мастер-классами и яркой анимацией подготовили организаторы акции: активисты Центра молодежных инициатив г. Протвино, совместно с региональными волонтерскими организациями «Волонтеры Подмосковья» и «Молодая Гвардия Единой России».