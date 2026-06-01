Эколог Бондарев рассказал, как ухаживать за выгребной ямой без вызова ассенизаторов

Специалист предостерег владельцев участков от использования соды, кипятка и отбеливателя. По его словам, такие средства лишь превращают содержимое ямы в подобие бетонного бункера. Вместо агрессивной химии эксперт посоветовал применять биопрепараты. Лучшим решением, по его мнению, станут биоактиваторы и живые бактерии в виде порошка или жидкости. Эти составы расщепляют жиры, отходы жизнедеятельности, бумагу и даже остатки моющих средств на безопасный ил и воду, благодаря чему жидкость уходит значительно быстрее, а частота откачек сокращается в два-три раза. При работе с такими препаратами важно помнить, что бактерии активны только в тепле и гибнут при контакте с хлором.

Для тех, кто ищет максимально бюджетный вариант, Бондарев предложил домашний рецепт: 100 граммов сухих дрожжей смешать с парой стаканов сахара, литром кефира и теплой водой. После часа расстойки забродившую смесь необходимо вылить в туалет. Такой состав способен переработать органику, разрыхлить ил и убрать неприятный запах, однако с сильными засорами, в отличие от химии, он не справится. Процедуру с дрожжами рекомендуют повторять ежемесячно.

Эксперт уточнил, что бактерии нельзя заливать в сухую и промерзшую яму — необходимо дождаться теплой погоды и предварительно вылить туда пару ведер теплой воды. Осенью же, по его словам, не нужно откачивать яму. Достаточно залить активный состав, который запустит процесс биологической переработки стоков, и за зиму микроорганизмы сделают всю работу.