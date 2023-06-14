Эколог Гильденскиольд назвал причины опасности питья горячей воды из крана

По словам эколога Сергея Гильденскиольда, горячая вода применяется в технических целях, но не для употребления в пищу, так как в ней содержатся различные примеси. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что содержащееся в такой воде железо может оказать отрицательное влияние на почки.

По мнению специалиста, горячая вода из крана поддается очистке посредством фильтров до питьевой, однако целесообразным это не является, поскольку сменные картриджи для горячей воды крайне дорогие, а при их несвоевременном удалении загрязнения попадают в очищенную воду.

Гильденскиольд отметил, что в отличие от горячей воды холодная является мягкой и сильно отфильтрована.