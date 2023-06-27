Эколог Гильденскиольд объяснил опасность просроченного фильтра для воды
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По словам эколога Сергея Гильденскиольда, просроченный фильтр для воды несет опасность, поскольку на нем появляется биопленка из болезнетворных бактерий. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он уточнил, что высока вероятность развития кишечной палочки, легионеллы, лямблии или криптоспоридии.
По мнению эксперта, из-за этого применять такие кассеты для кувшинов категорически противопоказано.
Гильденскиольд отметил, что для квартиры самым оправданным является кувшинный фильтр, поскольку он наиболее простой и доступный.