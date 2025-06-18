Эколог Рыбальченко назвал методы сохранить будущий урожай в холодную неделю лета

Эколог Илья Рыбальченко рассказал, как сохранить урожай во время аномально холодного летнего периода. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, двузначные плюсовые температуры не опасны для большинства растений, но некоторые культуры требуют особого внимания. Среднесуточные показатели выше +10°C не представляют угрозы для огородных культур. Беспокоиться стоит только при минусовых значениях. Дачники знают: в таких случаях используют теплицы, биокомпосты для подогрева грунта или специальные укрытия.

Эксперт добавил, что особую чувствительность проявляет перец — при температуре ниже +10°C он прекращает рост, оставаясь зеленым. Чтобы избежать проблем, рекомендуется накрывать грядки пленкой, размещать рядом емкости с водой: днем они накапливают тепло, ночью отдают его растениям. Баклажаны, особенно современные сорта, более устойчивы, но аналогичные меры не повредят. Огруцы, напротив, выигрывают от перепадов дневных и ночных температур, которые стимулируют плодоношение. В теплицах показатели обычно выше уличных: +14°C превращаются в +25°C днем, а ночные +10°C — в +12…+13°C.

По его мнению, даже в холодное лето урожай можно сохранить, уделив внимание всего нескольким культурам.

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