Стали известны необходимые работы на дачном участке в июне

По словам ландшафтного дизайнера Ольги Вороновой, с наступлением лета работы у дачников только прибавляется. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что прежде всего работа дачников концентрируется на прополках, поскольку текущий месяц является месяцем сорняков. Кроме того, необходимо обратить внимание на поливы и подкормки, так как наступает жара, а растения уже укоренились. Также важно дать бой и вредителям, огромное количество которых расплодилось на фоне бесснежной зимы.

По мнению садовода, в первом месяце лета можно позаботиться о зелени или о пересадке ранее высаженных цветов.

Ранее также агроном Ганичкина определила важные дела на садовом участке в июне.