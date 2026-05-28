Эколог Вольпин: мусор в парках превращается в инкубатор для комаров и источник инфекций

Оставленный после пикников пластиковый мусор — бутылки, пакеты и покрышки — становится рассадником комаров и источником опасных инфекций. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказал исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

По его словам, брошенная тара заполняется дождевой водой, в которой отсутствуют естественные враги вроде личинок стрекоз или рыб. В результате комары размножаются лавинообразно. Применительно к Московскому региону специалиста прежде всего тревожит рост численности переносчиков дирофиляриоза и потенциальных возбудителей туляремии.

Вольпин также предостерег, что скопления мусора привлекают крыс и бездомных собак. Остатки еды, по его мнению, создают неисчерпаемую кормовую базу. Первыми появляются крысы — каждая особь приносит потомство до восьми раз в год, и уже через два сезона фиксируется взрывной рост численности. Следом подтягиваются стаи бродячих собак и резко увеличивается плотность врановых — ворон, грачей и галок. Все это чревато реальными рисками: лептоспирозом, бешенством, орнитозом у птиц, а также сальмонеллезом и гельминтозами при контакте с мусором. Наибольшей опасности, как подчеркнул эксперт, подвержены дети.

Отдельную угрозу представляют свалки у водоемов. В воду попадают биогенные вещества, провоцирующие бурный рост водорослей и замор рыбы. Пластиковые отходы распадаются до микропластика, который уже обнаруживается в воде и донных отложениях. Особо опасными Вольпин назвал влажные салфетки и окурки — источники тяжелых металлов и патогенов, десятилетиями отравляющих пойменные зоны.