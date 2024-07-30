Экологическая акция «РазДельный Сбор» прошла в Электростали

В акции приняло участие около 150 человек. Горожане и активисты собрали более 70 мешков, пакетов и коробок, наполненных старой бытовой техникой и пластиковыми картами, зубными щетками и блистерами, батарейками и дозаторами, трубочками и проводами, дозаторами и CD-дисками, чеками и тетрапаками. Участники акции также принесли стекло, металл, твердый и мягкий пластик, макулатуру. Все это будет переработано и повторно использовано.

Активную помощь в проведении акции оказывали волонтеры. Они рассортировали все предметы. Подготовленное вторсырье отправят в экоцентр «Собиратор». Уже оттуда оно будет передано на перерабатывающие предприятия.

Акция несет не только экологическую пользу, но и благотворительную. Многие горожане приносили «Добрые крышечки». Их переработка позволит направить вырученные деньги на благотворительность.

«Акции собирают самых разных участников от мала до велика, все время появляются новые. Идея переработки вторсырья привлекает людей, поскольку это единственная возможность сохранить ресурсы от захоронения на полигонах и вернуть в производственный цикл. Просто и наглядно на акциях можно оценить объемы того, что можно переработать, а не просто выбросить», — отметил руководитель подмосковных «Зеленых» Артем Ковалев.