«Курорт чистый, а заказы упали»: как авария на нефтезаводе отпугнула туристов от Черного моря на 15 процентов

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе привел к заметному снижению интереса к отдыху на этом направлении. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), объем новых бронирований в районе упал примерно на 15 процентов, а эффект затронул и соседнюю Анапу, хотя сам курорт от происшествия не пострадал.

При этом в отрасли подчеркнули, что повода для паники нет. Возгорание локализовано в промышленной зоне, а ключевые курортные поселки — Ольгинка, Небуг и Новомихайловское — расположены как минимум в десяти километрах от места ЧП. Кроме того, доля Туапсинского района в общем объеме продаж туроператоров традиционно не превышает двух процентов.

Представители союза также отметили, что аннулировать уже купленные путевки туристы не спешат. Поскольку в межсезонье поездки на эти курорты обычно бронируются примерно за двадцать дней до выезда, часть клиентов предпочла взять паузу и принять окончательное решение чуть позже. Некоторые путешественники, впрочем, уже переориентировались на Геленджик.