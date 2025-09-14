Экологический фестиваль «Беги, твори, сохраняй природу!» прошел в Балашихе

В Национальном парке «Лосиный остров» собралась большая команда, чтобы сделать одновременно полезное и доброе мероприятие со спортивными активностями, эко-квестами, мастер-классами, диалогом с экспертами по экологии. Цель мероприятия — вдохновить на новые полезные дела и привычки, найти единомышленников и повысить экологическую грамотность.

«Мероприятие мы разделили на три основных категории участников. Это чиновники, государственные служащие, которые своим примером должны показывать, что готовы не только в кабинетах работать, а выходить и делать этот мир чище вместе с жителями. Вторая группа — подрастающее поколение, дети — наша инвестиция в будущее планеты. Ну и третьи участники — спортсмены, они всегда собираются в любой локации и совмещают приятное с полезным. Сегодня мы будем изучать правила охраны окружающей среды и бережного отношения к природе, убирать мусор и участвовать в массовой пробежке», — рассказал министр экологии и природопользования правительства Московской области Виталий Мосин.

На территории парка во время проведения экологического фестиваля было много локаций. Здесь работала мобильная экологическая лаборатория и экомобиль SYNERGETIC, где принимался пластик, макулатура и батарейки, а взамен дарились подарки. На одной из локаций был установлен велошредер, если на нем крутить педали можно переработать пластиковые крышки и получить сделанную тут же медаль из вторсырья. Желающие смогли поучаствовать в творческих мастер-классах по созданию поделок на экологическую тему, декорированию скворечников и освоить песочную анимацию.

Экологические фестивали в Московской области проводятся с 2017 года. Каждый раз для их проведения берется одна основная тема, например, сортировка мусора, очистка водных объектов или лесного массива, плоггинг — экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. В процессе бега постоянно приходится наклоняться, поднимать мусор и снова бежать дальше, поэтому плоггинг представляет собой более разнообразные тренировки по сравнению с обычными пробежками. На территории Национального парка «Лосиный остров» такое массовое мероприятие экологической направленности проводится впервые.