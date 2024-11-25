Экологический проект ОЭЗ «Дубна» вошел в шорт-лист «Зеленой премии – 2024»

Проект «Зона устойчивого развития» особой экономической зоны подмосковной Дубны стал одним из кандидатов на премию «Профессиональный трек» в номинации «Корпоративные проекты».

Представленные инициативы смогли составить высокую конкуренцию известным крупным российским компаниям. На конкурс отобрали самые интересные идеи среди более 13,5 тысячи заявок: лучшие поборются за победу в финале.

«Зеленая Премия» организована ПКК «Российский экологический оператор». В этом году основным направлением стали идеи, направленные успешные практики, общественные инициативы в сфере устойчивого развития. Все это связано с бережным отношением к природе, влияющего на экологию и, следовательно, на жизнь людей. Важными стали темы работы с отходами, образования и популяризации ответственного отношения к окружающей среде. Проект ОЭЗ «Дубна» стал одним из самых интересных, за что попал в шорт-лист. Его признали одним из самых перспективных наряду с проектами ОАО «РЖД», ГК«Норильский никель», ПАО «Аэрофлот», ПАО «Северсталь» и другими.

Отмечается, что уже не первый год в ОЭЗ «Дубна» реализуют стратегию устойчивого развития, соблюдая рекомендации профильных ведомств. Подход направлен на бережное использование земель, сохранение экологии округа и здоровья работников, развитие социальной ответственности бизнеса, рост производительности труда, инвестиционную привлекательность и активность, грамотную работу с резидентами и многое другое.

Уже сейчас проект позволил добиться больших результатов. Например, 100% очистки сточной воды, сокращения потребления тепловой энергии, электроэнергии и объема отходов от компании ОЭЗ «Дубна» в 2023 году. Кроме того, проводится активное озеленение территории зоны. Отметили и обновление автопарка УК ОЭЗ «Дубна» и улучшенную помощь водоемам. Занимались, например, выпуском мальков рыб и поддержкой рыбохозяйственных водоемов.

Воплощение в жизни ESG-практик и экологическая работа с резидентами и партнерами ОЭЗ «Дубна» позволила занять первое место во втором ESG-рейтинге ОЭЗ России. Работу с инвесторами продолжат по тем же строгим критериям, которые помогают не только поддерживать окружающую среду, но и уходить в более чистое и щадящее производство.

Гендиректор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев подчеркнул, что резидентов проверяют на следование постановлениям правительства, напрямую связанных с деятельностью, а также требуют, чтобы не менее 60% площади земель определялись под объекты капстроительства.

«И, наконец, каждый резидент должен минимизировать химическое и биологическое загрязнение воздуха, а также физические воздействия на атмосферу, чтобы избежать необходимости установления санитарно-защитной зоны за пределами объекта, в полном соответствии с санитарными нормами.», — прокомментировал Антон Афанасьев.

Победителей «Зеленой Премии» этого года объявят в декабре.