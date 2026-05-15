Экологическое ЧП в Паттайе: пляжи курорта заполнила опасная инвазивная рыба

Массовое появление черной тиляпии на побережье Сиамского залива свидетельствует о серьезных инфраструктурных проблемах популярного курорта. Туристов предупреждают о физических угрозах при купании и рисках отравления токсичной рыбой на местных рынках. Об этом пишет Турпром .

Биологическая угроза на центральном пляже

Курортная зона провинции Чонбури в середине мая 2026 года столкнулась со сложной санитарно-экологической ситуацией. Представители профильного Департамента рыболовства официально подтвердили факт массового проникновения черной тиляпии в прибрежные воды Паттайя-Бич. Данный вид является инвазивным вредителем, а его стремительное распространение в морской акватории указывает на сильное загрязнение залива. Экологи объясняют, что появление этой рыбы в море служит прямым индикатором прорыва городских дренажных систем и попадания неочищенных стоков в Сиамский залив.

Причины экологического кризиса и позиция ученых

В обычных условиях черная тиляпия обитает исключительно в солоноватых или пресных водоемах и не способна размножаться в соленой воде. Однако мощные тропические ливни перегрузили устаревшие очистные сооружения Паттайи. Руководитель провинциального управления рыболовства Наттапонг Ваннапат подтвердил, что обильные осадки переполнили ключевые городские каналы На Клуа и На Джомтьен, в результате чего миллионы особей вымыло в открытое море.

Несмотря на заявления Министерства сельского хозяйства Таиланда о том, что ситуация находится под контролем и популяция погибнет в соленой воде, научное сообщество бьет тревогу. Профессор Тхон Тхамроннавасават из Университета Касетсарт заявляет, что из-за непрекращающихся канализационных сбросов прибрежная зона временно опреснилась, превратившись в идеальную среду для адаптации и размножения этого хищника, который уничтожает местную фауну.

Травмоопасность для отдыхающих и риски инфекций

Специалист по морской биологии Юго-Восточной Азии доктор Дивья Карнад указывает на агрессивный характер поведения данного вида, что создает прямые риски для здоровья людей. По словам эксперта, стаи тиляпии концентрируются на мелководье в зонах купания. Рыба обладает крайне острыми и жесткими лучами плавников, а также жаберных крышек. При случайном контакте в мутной воде отдыхающие рискуют получить глубокие рваные раны. Карнад предупреждает, что из-за высокой концентрации бактерий в воде любая царапина может спровоцировать тяжелое заражение и сепсис.