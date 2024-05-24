Экологичным источником энергии в скором времени станут отечественные паровые турбины Каширской ГРЭС

В рамках ремонтных работ специалисты проводят разработку котлованов и забивку свайного поля под здание административно-бытового корпуса и главный корпус.

Предварительно был осуществлен демонтаж градирен. Также рабочие выполняют устройство фундаментов каркаса в здании главного корпуса.

Ход работ на строительной площадке проконтролировали глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, директор Каширской ГРЭС Дмитрий Ворожеев и председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров.

«Масштаб этого проекта по-настоящему грандиозен! На электростанции будет построено два энергоблока общей мощностью 900 МВт. Благодаря реализации этого проекта в энергосистеме Московского региона появится современный экологичный энергоисточник», — отметил Михаил Шувалов.

Демонтажные работы выполнены в полном объеме.

Специалисты перешли к следующему этапу работ: возводят фундаменты, необходимые для основания основного оборудования и здания корпусов.

Кроме того, рабочие разрабатывают котлован, чтобы можно было начать строительство центральной насосной станции.

Были обустроены временные складские помещения и автомобильные дороги, необходимые для выполнения работ в рамках модернизации.

На строительном объекте работают 268 квалифицированных специалистов, в распоряжение которых предоставлено 48 единиц техники.

Модернизация необходима для того, чтобы работа Каширской ГРЭС не загрязняла окружающую среду, а предприятие соответствовало принятым в РФ нормативам.