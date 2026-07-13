Экология замкнутого цикла: где в Подмосковье принимают шины на утилизацию

В Московской области старые автопокрышки перестали быть мусором — в регионе работает система сбора и переработки, которая за полтора года приняла более 17,5 тыс. тонн шин. За выброс покрышек на свалку грозят штрафы до ₽250 тыс., а из переработанной резины делают покрытия для детских площадок и дорожные смеси. Подробнее о всех процессах и правовых нормах рассказал REGIONS председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Еще недавно старые шины украшали дачные клумбы или пополняли лесополосы и овраги. Сегодня в Подмосковье действует централизованная схема сбора: четыре региональных оператора отправляют покрышки на переработку. Годовой объем старых автопокрышек в регионе оценивается примерно в 130 тыс. тонн — это отходы IV класса опасности, которым нужна не свалка, а вторичный цикл.

Как рассказал REGIONS председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям Владимир Шапкин, за прошлый год и первое полугодие 2026-го собрано и переработано более 17,5 тыс. тонн шин. В регионе работают 54 площадки «Мегабак» и еще 60 спецпунктов приема. Лидерами по сдаче стали Кашира, Мытищи, Серпухов, Клин, Ленинский, Дмитровский и Одинцовский округа. Для активных участников проводят экоакции с благодарственными письмами и сертификатами на новые шины.

Выбрасывать покрышки на обычную свалку запрещает Федеральный закон № 89. Штрафы по статье 8.2 КоАП РФ: для физлиц — от ₽2 тыс. до ₽3 тыс., для юрлиц — от ₽100 тыс. до ₽250 тыс. или приостановка деятельности до 90 суток. Нарушения выявляют в ходе рейдов полиция, Госадмтехнадзор и Минэкологии. Причины строгости — в составе шин: резина, металл, химия разлагаются более ста лет, отравляют почву и воду, а горит такая смесь с выделением опасных канцерогенов.

Собранные покрышки измельчают в крошку. Из нее делают травмобезопасные покрытия для детских и спортплощадок, мелкие фракции добавляют в битум при дорожном строительстве и в производство новых шин. Регион движется к экономике замкнутого цикла — это соответствует нацпроекту «Экологическое благополучие», который к 2030 году требует полной сортировки ТКО и вовлечения в оборот 25% отходов.

Информацию о пунктах приема и датах акций публикуют на сайте Министерства по содержанию территорий и ЖКХ в разделе «Обращение с ТКО» — «Раздельный сбор отходов».