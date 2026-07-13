Айтишники сдали позиции: сварщики зарабатывают до ₽360 тыс. и стали главным активом рынка

Девушки, которые ищут состоятельного спутника, переориентируются с айтишников на сварщиков — эта рабочая профессия неожиданно стала самой денежной в стране, обогнав многих офисных специалистов. Об этом сообщает REGIONS .

В Москве квалифицированный сварщик легко зарабатывает от ₽360 тыс. в месяц, а в регионах — от ₽240 тыс., и это не предел. Глава правительства Михаил Мишустин уже отметил острый дефицит таких кадров, а их доходы догоняют зарплаты топ-менеджеров среднего звена.

Стабильность и высокий потолок — теперь в госсекторе и окологосударственных структурах, где платят от ₽250 тыс. на руки с мощным соцпакетом. Чуть скромнее, но тоже комфортно — подведомственные организации правительства Москвы (от ₽220 тыс.). Однако для тех, кто не фанатеет от интеллектуалов, сварщик стал главным призом. Спрос на них взлетел: промышленность, стройка и загородная инфраструктура Подмосковья требуют рук, а предложение отстает.

В I квартале 2026 года средняя предлагаемая зарплата для сварщиков с опытом 1–3 года в Московской области достигла ₽159 тыс. — выше, чем у су-шефов (₽120 тыс.), механиков (₽119 тыс.), операторов станков (₽109 тыс.) и шеф-поваров (₽105 тыс.). В топ-10 высокооплачиваемых профессий региона вошли также электрики, сантехники и ветеринары, но сварщик уверенно лидирует.

Если до этого охотницы за кошельками смотрели на программистов, то теперь их взгляд прикован к электродам и сварочным аппаратам.

Ранее стало известно, где быстрее собрать на квартиру без ипотеки.