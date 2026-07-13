Звезду сериала «Ивановы-Ивановы» Трескунова оштрафовали на ₽50 тысяч

Основанием для разбирательства стало нарушение ч. 2 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — речь идет о непредоставлении либо несвоевременной подаче сведений об иностранных агентах в уполномоченный орган. Суд назначил артисту штраф в размере ₽50 тысяч.

Трескунов известен зрителям по ролям в фильмах «Елки», «Призрак», а также сериалам «Гранд» и «Ивановы-Ивановы». В 2022 году актер получил гражданство Израиля, а затем перебрался в Испанию. За рубежом артист взял творческий псевдоним Сэм и стал вести социальные сети на английском языке.

Ранее стало известно о закрытии бизнеса Александра Васильева в России.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.