«Хотела все бросить»: почему прима-балерина Вишнева чуть не ушла из балета 25 лет назад?

Народная артистка России, 50-летняя прима-балерина Диана Вишнева откровенно рассказала о том, через что ей пришлось пройти в начале карьеры. Оказывается, в возрасте 25 лет она была близка к тому, чтобы навсегда уйти из балета. Об этом артистка сообщила в интервью ИС «Вести».

Вишнева объяснила, что корнем этого желания была не физическая усталость, а колоссальная психологическая нагрузка, которая накопилась за годы учебы и работы. По ее словам, в балетных школах к детям предъявляют очень жесткие требования. Постоянное давление со стороны педагогов, необходимость соответствовать высоким стандартам и страх ошибиться — все это едва не сломало юную танцовщицу.

«И только хореографы… постепенно, как психологи, работали со мной… давали мне почувствовать мою природу, мое существование и профессиональное, и человеческое, и научили меня по-другому мыслить», — рассказала Вишнева.

Она добавила, что пересмотрела отношение к профессии и смогла найти внутреннюю опору, которая помогла продолжить путь.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова стала героиней мемов после своего шоу.