Идеальное место и спасительные мелочи: лайфхаки для комфортной дороги в поезде

Длительная поездка на поезде — это не только романтика стука колес и чая в подстаканнике, но и серьезное испытание для организма. Эксперт «Авито Путешествий» Анастасия Грошева поделилась с REGIONS практическими советами: как выбрать удобное место, организовать питание, сохранить гигиену и не заскучать в пути.

Путешествие на поезде дольше суток требует подготовки. Первое, с чего начинается комфорт, — выбор места. В купе нижняя полка дает доступ к столику и багажному ящику, но соседи сверху будут периодически присаживаться. Верхняя гарантирует личное пространство, но переодеваться и доставать вещи с третьей полки неудобно. В плацкарте есть свои нюансы: нижняя боковушка длиннее стандартной и имеет свой столик, зато по проходу постоянно ходят люди. Верхняя боковая — самое тихое место с хорошей вентиляцией, но без столика.

Одежда в дороге должна быть свободной и дышащей: спортивные штаны с широкой резинкой, футболка и легкая кофта слоями. Домашние тапочки пригодятся для походов в туалет или вагон-ресторан.

Питание в долгой дороге требует продуманности. Орехи, сухофрукты, батончики, яблоки и мандарины не портятся без холодильника. Бутерброды с сыром или колбасой и йогурты — только на первый день, съесть их стоит как можно быстрее. При поездках от двух суток понадобится термосумка. Все фрукты и овощи нужно вымыть дома — в поездных туалетах техническая вода. Стоит избегать сильно пахнущих продуктов: рыбы, вареных яиц. Личная термокружка и чай или дрип-кофе позволят не зависеть от расписания проводника, а большой термос сократит походы за кипятком.

Техника и гаджеты: пауэрбанк — обязательный спутник. Для смартфона хватит 5000–10 000 мАч, для планшета или нескольких устройств — 20 000 мАч. Пригодится разветвитель для розетки, а тем, кто едет наверху, стоит проверить длину провода. Небанальные, но полезные вещи — компактный увлажнитель воздуха и портативный вентилятор для вагонов без кондиционера.

Гигиенический набор: влажные салфетки и антисептик для рук и столика, листовое мыло, одноразовые накладки на унитаз, полотенце из микрофибры и сухой шампунь для волос.

Для комфортного сна — беруши и маска для глаз. Плед-трансформер заменит подушку или укроет в холоде. В плацкарте пригодится шторка на присосках для личного пространства, а для верхней полки — страховочный ремень у проводника. Подвесной органайзер и пакеты для мусора и грязного белья помогут поддерживать порядок.

Развлечения в дороге стоит планировать без интернета: подкасты, фильмы, музыка, электронная или бумажная книга. Кроссворды и судоку отвлекут от экранов. В компании пригодятся карточные игры («Уно», «Свинтус»), дорожные шахматы на магнитах, «Мафия» или скачанные «Данетки» для телефона.