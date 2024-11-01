Экология – зеркало технологий: Генеральный директор АО «МСЗ» Дмитрий Багдатьев поделился позитивным опытом с коллегами

В рамках VII отраслевого форума-диалога «День безопасности атомной энергетики и промышленности», прошедшего на базе Академии «Маяк» им. А. Д. Сахарова в Нижнем Новгороде, состоялась панельная дискуссия «Экология — зеркало технологий».

Модератором форума выступила Ольга Плямина, генеральный директор Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского. Она подчеркнула важность включения экологической безопасности в список национальных целей России.

В ходе дискуссии были представлены примеры успешного внедрения природоохранных технологий в организациях ГК «Росатом».

Генеральный директор АО «МСЗ» (предприятие в Подмосковной Электростали; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») Дмитрий Багдатьев поделился опытом создания системы сбора, очистки и подготовки промливневых вод к использованию в техническом водоснабжении предприятия. Внедренная система позволила существенно снизить воздействие на водные объекты и достичь значительного экономического эффекта за счет использования оборотного водоснабжения.

Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено вопросам баланса между экологической эффективностью и экономической целесообразностью. Эксперты подчеркнули, что своевременное решение экологических задач позволяет не только минимизировать воздействие на окружающую среду, но и оптимизировать затраты в долгосрочной перспективе.

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