Ученые связали популярный вид мяса с хроническим воспалением и преждевременной смертью

Американские ученые из Чикагского университета пришли к выводу, что регулярное употребление красного мяса может ускорять развитие хронических заболеваний и ухудшать общее состояние здоровья. Свой обзор они опубликовали в журнале The Quarterly Review of Biology.

Исследователи проанализировали рацион древних людей, современные эпидемиологические данные и молекулярные механизмы воздействия мяса на организм. Для эволюционных предков мясо было ценным источником энергии и жиров, помогавших развивать мозг. Однако сегодняшние объемы и способы обработки мяса сильно отличаются от того, к чему адаптирован человек.

Регулярное употребление красного и особенно переработанного мяса (колбас, сосисок, бекона) авторы связали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, рака кишечника и преждевременной смерти. Особое внимание уделено молекуле Neu5Gc, которая содержится в красном мясе. Человеческий организм не вырабатывает ее, но после поступления с пищей она накапливается в тканях и вызывает хроническое воспаление — один из ключевых механизмов развития многих болезней.

Исследователи подчеркивают: они не призывают полностью отказываться от мяса. Речь идет о пересмотре современных пищевых привычек. Нынешний уровень потребления красного мяса (в том числе из-за доступности и промышленного животноводства) значительно превышает эволюционную норму. Ученые советуют сократить долю красного мяса в рационе в пользу птицы, рыбы, бобовых и цельных злаков. Работа не устанавливает жестких норм, но указывает на необходимость более осознанного подхода к выбору продуктов.

