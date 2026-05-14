Ирина Фаевская рассказала о порядке досрочного выхода многодетных матерей на пенсию

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала о порядке выхода многодетных матерей на пенсию. С таким вопросом к ней обратилась мать троих детей из Воскресенска.

По словам Фаевской, женщины, родившие троих и более детей, при определенных условиях могут досрочно выйти на пенсию. Такая пенсия назначается при наличии страхового стажа от 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) от 30.

В частности, женщины, родившие от пяти детей и воспитавшие их до восьми лет, могут выйти на пенсию в 50 лет. Женщины, родившие четырех детей и воспитавшие их до возраста восьми лет — в 56 лет. Женщины, родившие троих детей и воспитавшие их до восьми лет — в 57 лет.

Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет засчитывается в страховой стаж, как рабочий период.

При определении права на досрочную страховую пенсию не учитывают детей, в отношении которых женщина лишилась родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье многодетным семьям доступно более 20 мер поддержки.