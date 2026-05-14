Москву предупредили о массовом нашествии комаров: энтомолог назвал причины

Энтомолог Александр Каширский в беседе с «Москвой 24» предупредил жителей столицы о массовом нашествии комаров в ближайшее время. По словам эксперта, личинки и куколки насекомых уже находятся в лужах, которые образовались после таяния снега.

Некоторое похолодание, установившееся в Москве, немного замедлит развитие комаров. Однако, отметил Каширский, обильные дожди, которые прогнозируются в ближайшие дни, приведут к увеличению количества луж. Это позволит уже существующим личинкам не высохнуть, а значит, они благополучно завершат развитие.

Начало лета традиционно характеризуется большим количеством комаров, подчеркнул энтомолог. Дальнейшая динамика популяции напрямую зависит от погодных условий. Если июнь окажется сухим, численность насекомых снизится. Если же месяц будет дождливым и влажным, комаров станет значительно больше.

Специалист рекомендует москвичам готовиться к встрече с насекомыми заранее: использовать репелленты, москитные сетки на окнах и защитную одежду при выездах на природу. Пик активности комаров традиционно приходится на вечерние и утренние часы. Каширский также напомнил, что комары не только доставляют дискомфорт, но и могут быть переносчиками некоторых заболеваний, поэтому к защите от них стоит отнестись серьезно.

