В Чехове фермерству передали почти 5 га земли для выращивания клубники
В Чехове крестьянско-фермерскому хозяйству «Фермерский рай» передали почти 5 га земли для выращивания клубники. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Хозяйство получило два участка земли. В ближайшее время фермеры проведут на земле культур-технические мероприятия и восстановят плодородность почвы. В 2027-м планируется посадить ягоды.
В Подмосковье площади под ягоды выросли с 412 га в 2023 году до 553 га в 2026 году. Площади насаждений в плодоносящем возрасте — с 294 га до 420 га.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.