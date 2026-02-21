Экономия вышла боком: жильцов квартир начнут штрафовать за стирку

Привычка включать стиральную машину в ночное время для экономии на тарифах может обернуться для россиян административным штрафом. С таким предупреждением выступил специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru .

Эксперт пояснил, что некоторые жильцы запускают стирку после 23:00, стремясь сэкономить на электроэнергии. Однако в режиме отжима современная техника нередко издает звук громкостью до 70 децибел, что превышает санитарные нормы, установленные СанПиН. Кроме того, создаваемая вибрация способна передаваться по строительным конструкциям и трубам, существенно мешая отдыху соседей.

Бондарь предупредил, что размер финансового взыскания зависит от региона проживания. В Москве за подобное нарушение тишины придется заплатить до 2 тысяч рублей, тогда как в Санкт-Петербурге штраф может достигать уже 5 тысяч рублей. В тех субъектах федерации, где местные нормы отсутствуют, применяется статья 6.4 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая взыскание до 1 тысячи рублей.

Ранее, в конце января, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил с инициативой ввести единый федеральный стандарт так называемого режима тишины в многоквартирных домах. Предложенная депутатом система предполагает трехступенчатый подход к нарушителям: сначала разъяснительная беседа от управляющей компании, затем предупреждение с составлением акта и только при третьем нарушении — передача материалов в надзорные органы для составления протокола.