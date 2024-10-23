Производители сливочного масла наживаются на россиянах: стало известно о негласном сговоре для повышения цен

Крупные производители уведомили федеральные торговые сети о приостановке отгрузок сливочного масла, пишут «Известия». Прекращение поставок может быть связано с негласным сговором предприятий, заявила экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Эксперт считает, что по итогам сентября-октября масло может подорожать на 9-9,5% в сравнении с августом-сентябрем.

Согласно данным Росстата, за август-сентябрь сливочное масло подорожало почти на 8%, а с начала года практически на 18%. Как отметила Литвиненко, это значительные показатели. Экономист ожидает, что по итогам октября цены на продукт могут подняться на 20-22% за период с начала года.

Производители масла говорят о недостатке качественного сырья, в связи с чем они приостанавливают поставки в магазины. Вместе с тем, сами компании ранее заявляли о росте производства, сообщал ТАСС. Отчеты Минсельхоза России свидетельствуют, что молоко производится в достаточном количестве, подчеркнула Литвиненко.

«Масло есть в достаточном количестве. О чем это о говорит? Вероятно, производители, понимая, что масло относится к низкомаржинальному продукту, не совсем заинтересованы в его производстве. Как они сами заявляют, им выгоднее производить сыры из такого же молока. Себестоимость отличается ненамного, но маржа гораздо выше», — отметила экономист.

Эксперт предположила, что заявления производителей о прекращении поставок могут быть связаны с негласным сговором предприятий. Таким образом, компании хотят поднять маржу, чтобы им стало выгоднее производить сливочное масло. Литвиненко подчеркнула, что на данный момент уже есть причины, чтобы в ситуацию вмешалось государство, согласно антимонопольному законодательству. ФАС также заявила о начале проверки обоснованности повышения оптово-отпускной стоимости товара, пишут «Известия».

«Придется вмешаться государству и урегулировать этот процесс, понять истинную причину: она в самих производителях и их негласном сговоре или, как они заявляют, в сырье», — заключила специалист.

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