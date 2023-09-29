Экономист Беляев назвал способы повысить свои доходы гражданам РФ

В столице уборщики и дворники получают зарплату выше, чем учителя и отдельные врачи. Экономист Михаил Беляев перечислил три метода роста доходов россиян. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, следует постоянно повышать квалификацию для трудоустройства на должности с более высоким доходом.

Эксперт добавил, что хорошим способом также станет направление 10% от любого дохода на сбережение без ущерба для текущего потребления, которые позже можно вкладывать в инструменты, которые принесут доход. Это банковские вклады, индивидуальные инвестиционные счета.

По его мнению, также небольшие суммы дохода могут принести налоговые вычеты.