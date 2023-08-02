Экономист Беляев назвал способы увеличить размер пенсии

В Минфине России заявили об изменении поведения жителей нашей страны в вопросе дополнительного пенсионного дохода после введения накопительной пенсии. Экономист Михаил Беляев рассказал, каким образом накопительная составляющая пенсии способствует обеспечению более богатой старости и о способах защиты вложений людей в Пенсионном фонде. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, отношение жителей РФ к пенсионным накоплениям меняется соответственно поколениям и временному периоду.

Специалист подчеркнул, что стоит понимать о том, что в настоящее время следует иметь дополнительный источник дохода на пенсии.

По его словам, государством делаются полезные шаги в решении вопроса накопительной пенсии. Так, при внесении в фонд тысячи рублей при доходе менее 80 тыс. рублей эта сумма удваивается. Следовательно, за три года можно накопить 108 тыс. рублей.

Беляев подчеркнул, что вложенные финансы защищены от инфляции.