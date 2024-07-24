Экономист Беляев считает, что не следует драматизировать ситуацию с Wildberries

Семейный конфликт вокруг маркетплейса Wildberries получил широкую огласку в прессе. Во многом благодаря мужу основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук, пожаловавшегося на решившую развестись супругу главе Чечни Рамзану Кадырову. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, может ли семейный скандал привести к закрытию популярной площадки, и что в этом случае ожидает многочисленных покупателей и продавцов. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, закрытия площадки не случится, во всяком случае, на данный момент по общим цифрам и по общей информации там ничего такого тревожного не просматривается.

Эксперт добавил, что при этом конфликт не настолько масштабен, как его обрисовывают. Так, если бы было что-то серьезное, то были бы обращения в органы правопорядка и в Счетную палату.

По его мнению, никакой катастрофой гипотетическое закрытие Wildberries стать не может. Сотрудники компании найдут другую работу, покупатели, если и потеряют какую-то комфортную и уже ставшую привычной среду для потребления товаров, но перейдут на другие платформы, а последствия для экономики и вовсе минимальны.