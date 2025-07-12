Ролик с пожилой туристкой, якобы разбившей камнем стеклянный мост в Китае, набрал 100 млн просмотров
Ролик с разбившей камнем стеклянный мост в Китае бабушкой-туристкой взорвал Сеть
Фото: [Телеграм-канал "Овсянка, сэр!"]
Пожилая туристка, как утверждается в видео, бросила камень в стеклянный мост в Китае, что привело к трагическим последствиям. По сообщениям, в результате этого инцидента погибли десятки людей.
На самом деле этот фейк был создан с помощью нейросети. При ближайшем рассмотрении, можно заметить, что не камень разрушает мост, а зад «упавшей» бабушки.
К настоящему моменту видео, которое стало вирусным в интернете, за короткое время набрало более 100 миллионов просмотров.
В комментариях к видео пользователи выражали своё возмущение и сочувствие тем, кто принял происходящее на экране за реальные события. Некоторые комментаторы, не отличающиеся умом и сообразительностью, выражали свои негативные эмоции и соболезнования семьям «пострадавших».
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