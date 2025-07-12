Ролик с пожилой туристкой, якобы разбившей камнем стеклянный мост в Китае, набрал 100 млн просмотров

Пожилая туристка, как утверждается в видео , бросила камень в стеклянный мост в Китае, что привело к трагическим последствиям. По сообщениям, в результате этого инцидента погибли десятки людей.

На самом деле этот фейк был создан с помощью нейросети. При ближайшем рассмотрении, можно заметить, что не камень разрушает мост, а зад «упавшей» бабушки.

К настоящему моменту видео, которое стало вирусным в интернете, за короткое время набрало более 100 миллионов просмотров.

В комментариях к видео пользователи выражали своё возмущение и сочувствие тем, кто принял происходящее на экране за реальные события. Некоторые комментаторы, не отличающиеся умом и сообразительностью, выражали свои негативные эмоции и соболезнования семьям «пострадавших».

Ранее сообщалось ,что россиянка слетала на Кубу и описала отдых фразой «отношение, будто свиней кормят».