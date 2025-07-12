Мексика надеется избежать введения американских пошлин до их вступления в силу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила уверенность в возможности предотвратить введение 30-процентных импортных пошлин США на мексиканские товары. Об этом она заявила во время рабочей поездки в штат Сонора, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа о введении тарифов с 1 августа, пишет ТАСС .

По словам мексиканского лидера, после проведенных накануне переговоров с американскими коллегами есть основания полагать, что удастся достичь более благоприятных условий для обеих стран.

«В таких ситуациях важно сохранять холодную голову, чтобы справляться с любыми трудностями», — отметила Шейнбаум в своем выступлении, которое транслировалось в социальных сетях правительства.

Для решения вопроса уже начала работу специальная мексикано-американская двусторонняя группа. В нее вошли представители министерств экономики, иностранных дел, энергетики и финансов Мексики, а также члены американского правительства.

Президент подчеркнула, что проблема введения пошлин затрагивает не только Мексику, но и другие страны.

Ранее сообщалось, что посольство России во Франции передало Путину письмо графа Шереметева.