Евросоюз переживает период деиндустриализации и упадка

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о серьезном кризисе в Европейском союзе под руководством Урсулы фон дер Ляйен. По его мнению, ЕС переживает период деиндустриализации и упадка, пишет РИА Новости .

В своем сообщении в социальной сети X Дмитриев перечислил основные проблемы Евросоюза: 30-процентные пошлины со стороны США, заоблачные цены на энергоносители, удушающая бюрократия, неконтролируемая иммиграция, цензура, слабые рынки капитала и рекордная безработица среди молодежи.

Ситуация усугубилась заявлением президента США Дональда Трампа о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза. При этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Трамп также предупредил, что если ЕС повысит пошлины на американские товары, то США добавят эту сумму к существующим 30-процентным пошлинам на европейские товары.

Ранее сообщалось, что посольство России во Франции передало Путину письмо графа Шереметева.