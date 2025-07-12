«Вы толпой, как крысы, напали»: русский парень дал отпор шайке абу-бандитов в Сочи
В Сочи русский парень дал отпор шайке инородцев, напавших на тего толпой
Фото: [unsplash.com]
В торговом центре в Сочи произошла потасовка между группой молодых людей и местным жителем. Конфликт начался с того, что один из участников компании набросился на парня. Однако вскоре к нему присоединились другие члены группы. Видеозапись инцидента, сделанная очевидцами, активно распространяется в социальных сетях.
Согласно канонам, имея значительное превосходство, группа людей начала избивать лежащего на земле, стараясь причинить ему боль и нанести травмы.
Но юноша не растерялся перед натиском чужаков и, заявив: «Вы, как крысы, нападаете толпой», — даже нанес несколько сильных ударов кулаками паре из них.
Свидетели пытались предотвратить конфликт, но их усилия не увенчались успехом. Всё разрешилось, когда на место прибыли сотрудники Росгвардии и полиции. После этого нападавшие, разумеется, скрылись. Сейчас ведется их розыск, уточнили в полиции.
«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, личность пострадавшего и других участников конфликта», – сообщили в сочинском УВД.
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