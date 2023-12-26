Экономист Белянчикова оценила шансы доллара подешеветь до 60 рублей в 2024 году

Экономист поделилась своими прогнозами по курсу валют на грядущий год.

Специалист Татьяна Белянчикова рассказала, что в 2024 году можно ожидать стабилизацию рубля и рост иностранных валют. По ее прогнозам, курс доллара никак не достигнет отметки в 60 рублей, но может опуститься до 85-90, пишет «Газета.ру».

По словам эксперта, в укреплении курса рубля в первую очередь заинтересованы потребители и импортеры, однако бюджету и экспортерам выгоднее видеть рубль ослабевшим. Увеличение импорта при этом не могут постоянно его укреплять.

«Ситуация скорее обратная: импортеры покупают иностранную валюту для расчетов по внешнеторговым контрактам, что создает давление на рубль. Когда профицит счета текущих операций в платежном балансе страны был более, чем значительным – а именно так и было год назад – экспортерам было некому продавать экспортную выручку. И рубль укреплялся», — объяснила экономист.

Белянчикова отметила, что ЦБ РФ уверенно сдерживают инфляцию в стране высокой ключевой ставкой, весьма умеренно справляется с этой задачей.

Напомним, что курс доллара, судя по последним торгам Мосбиржи, торгуется на уровне почти 92 рубля.