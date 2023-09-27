Экономист Чирков дал оценку инициативе об отмене НДФЛ при доходах россиян ниже 30 тыс. рублей

В нижнюю палату парламента внесен законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для граждан РФ, имеющих доход ниже 30 тыс. рублей в месяц. По словам экономиста Максима Чиркова, направление изменений в плане поддержки граждан правильное, тем не менее резкая отмена налога может быть обременительной для бюджета страны, в связи с чем меры нужно предпринимать плавно. Об этом сообщают «Известия».