Экономист Чирков дал оценку инициативе об отмене НДФЛ при доходах россиян ниже 30 тыс. рублей
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В нижнюю палату парламента внесен законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для граждан РФ, имеющих доход ниже 30 тыс. рублей в месяц. По словам экономиста Максима Чиркова, направление изменений в плане поддержки граждан правильное, тем не менее резкая отмена налога может быть обременительной для бюджета страны, в связи с чем меры нужно предпринимать плавно. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на данный момент не представляется возможным определить точную сумму денежных средств, требующейся для компенсации выпадающих доходов.
Эксперт подчеркнул, что самое предложения предоставления большей части свободных финансов наименее обеспеченной части нашего общества является абсолютно правильным.