Экономист дал россиянам совет для покупки продуктов к Новому году

Для облегчения финансовой нагрузки в период новогодних праздников, лучше заранее продумать, каким вы хотите накрыть стол и купить продукты. Соответствующее заявление сделал финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью для издания «Лента.ру» .

В первую очередь Беляев посоветовал отойти от традиций и не перегружать новогодний стол продуктами, которые потом придется выкидывать. В качестве альтернативы, эксперт предложил продумать блюда и сделать стол более аккуратным с точки зрения количества блюд.

Деликатесы для праздника, по его словам, можно купить уже в ноябре, как и продукты, которые могут долго храниться. Эти продукты подорожают к празднику, поэтому будет выгоднее хранить их заранее, как и алкоголь, советует он.

В то же время, с покупкой более дешевых составляющих для стола, Беляев посоветовал не торопиться. Так они не будут занимать лишнее место до самого праздника, а рост цен с учетом их стоимости все равно не будет слишком большим. Они окажутся посильны для бюджета даже после подорожания, подчеркнул эксперт.