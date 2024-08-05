Экономист Добромыслов пояснил, почему изменений пенсионного возраста в России не стоит ожидать до 2030 года

Недавно многие СМИ затронули тему пенсионного возраста: одни написали о его снижении, другие же, напротив, — о повышении. По словам экономиста Константина Добромыслова, изменения в пенсионном возрасте в нашей стране исключены на ближайшие шесть лет. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что в России не настолько продолжительность жизни выросла для того, чтобы поднимать пенсионный возраст.

По мнению эксперта, в нашей стране только еще завершился переходный период. Также в силу того, что на сегодняшний день в нашей стране все направлено на стабилизацию и уравновешивание социальных конфликтов, говорить о каких-либо изменениях в отношении пенсионного возраста будет неправильно.

Он добавил, что ни для повышения, ни для снижения пенсионного возраста какие-либо основания отсутствуют, из-за чего любые его изменения крайне маловероятны.

Ранее сообщалось, что пенсии работающих пенсионеров Московской области проиндексируют автоматически.