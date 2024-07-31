Пенсии работающих пенсионеров из Подмосковья проиндексируют автоматически

О нюансах повышения пенсий не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и трудящимся пенсионерам рассказал заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин.

«В соответствии с действующим законодательством индексация фиксированной выплаты и увеличение стоимости индивидуального пенсионного коэффициента будут осуществляться с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно исходя из роста потребительских цен за прошедший год, а стоимость индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться и с 1 апреля», – рассказал Путин.

Он отметил, что индексация затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Для людей старшего возраста, которые продолжают трудиться, индексация будет возобновлена автоматически. Подавать какие-либо заявления или лично обращаться в Отделение Социального фонда России по г. Москве и Московской области не нужно.

При этом индексация для работающих и для неработающих пенсионеров будет проводиться на одинаковых условиях. Узнать сумму пенсии с начисленной индексацией в каждом конкретном случае можно в личном кабинете на портале госуслуг. Проверить данные можно и на портале Социального фонда.