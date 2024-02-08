Экономист Долгова спрогнозировала падение цен на бананы в России весной

Экономист Мария Долгова в беседе с «Газетрй.ру» рассказала о росте и падении цен на бананы на фоне смены зарубежного поставщика.

Бананы в Россию в основном поступали из Эквадора. Однако в последних партиях желтого фрукта нашли опасных вредителей. После этого в РФ отказались от заказов, а тем временем начали искать альтернативу.

Пока полагают, что бананы станут поставлять из Индии. Однако такие изменения не могут не отразиться на ценах. Уже в январе цены на питательный фрукт выросли на 2,84% (152,22 рублей за 1 кг). Пока стоимость держится уверено. Специалист Долгова считает, что изменения произойдут весной: цены могут упасть на 5-10%, или до 136,9-144,6 рублей.

«В основе динамики цен на бананы лежит сезонность: их повышение начинается осенью, снижение – весной. Бананы в России – исключительно импортируемый продукт. Поэтому на уровень и динамику цен влияют затраты на транспортировку и логистика, импортные пошлины (4%, но не менее 0,015 евро/кг) и валютный курс рубля», — пояснила Долгова.

Ценник на бананы изменился и в других странах. Дороже стало покупать фрукт в ЕС и США. Пока никому не стоит ожидать быстрого падения цен, разве что замедления их роста.

Ранее стало известно, на какие страны могут заменить Эквадор по части поставок бананов.