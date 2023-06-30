Экономист Хазанов определил главное условие для надежного сбережения денежных средств

По данным Банка России, свыше трети жителей РФ хранят свои финансовые сбережения в наличных деньгах. Экономист Леонид Хазанов рассказал, почему люди имеют такую привычку. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, это вполне нормальная ситуация.

Он назвал главные причины такого поведения: во-первых, за последние несколько десятков лет лопнуло много банков, а счета вкладчиков в них, соответственно, сгорели. Во-вторых, многие жители РФ сталкивались с какими-либо проблемами в работе с цифровыми сервисами, в-третьих, во многих местах оплата и расчеты ведутся только наличными средствами.

Экономист пояснил, что необходимо ввести обязательные требования ко всем без исключения продавцам обеспечить возможность использования платежных инструментов.