Экономист Хазанов спрогнозировал кредитный коллапс в РФ
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Объем займов и кредитов у жителей РФ в прошлом месяце составил почти 31 трлн рублей, что больше на 600 млрд рублей, чем месяцем ранее. Экономист Леонид Хазанов, рассказал, с чем связан рост объемов кредитов у россиян. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, это связано с усилением покупательской активности и удовлетворением базовых потребностей из-за отсутствия роста доходов.
Он отметил, что такая ситуация является неприятной, поскольку возникнет вопрос о том, что в дальнейшем делать с данными долгами.