Экономист Хазанов спрогнозировал кредитный коллапс в РФ

Объем займов и кредитов у жителей РФ в прошлом месяце составил почти 31 трлн рублей, что больше на 600 млрд рублей, чем месяцем ранее. Экономист Леонид Хазанов, рассказал, с чем связан рост объемов кредитов у россиян. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.